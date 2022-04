Fiorentina, la rivolta degli ex: Bonaventura e Saponara dal 1', Piatek in panchina

MilanNews.it

© foto di Image Sport

La Fiorentina arriva domani pomeriggio a San Siro caricata dalle parole di Italiano, ferito dalle tre sconfitte consecutive tra Coppa Italia e Campionato: "Mollare ora sarebbe un peccato". I viola si presentato con più di un ex rossonero a Milano. Secondo Tuttosport sia Jack Bonaventura (155 partite e 30 gol in rossonero) che Riccardo Saponara, partiranno dal 1' minuto. Proprio Saponara ha nel Milan la sua vittima preferita in Serie A: in 8 partite disputate ha segnato 4 gol, l'ultimo nella gara d'andata. Infine, per la prima volta contro il suo passato, Krzystof Piatek che, però, dovrebbe accomodarsi inizialmente in panchina lasciando spazio a Cabral.