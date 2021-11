Fiorentina, Maleh lascia il ritiro del Marocco a causa di un infortunio alla spalla

Come comunicato dalla Nazionale del Marocco, Youssef Maleh, centrocampista della Fiorentina, lascerà il ritiro per far rientro già domani a Firenze, causa infortunio alla spalla. Ecco il comunicato della federazione marocchina: “Nella sessione di allenamento hanno partecipato tutti i giocatori presenti al campo tranne Youssef Maleh, che si è riunito alla sua squadra per continuare il suo trattamento dopo un accordo tra lo staff medico della squadra nazionale e della squadra italiana Fiorentina”.