Dopo la sconfitta per 0-4 contro l'Udinese, ieri la Fiorentina non ha svolto alcuna sessione di allenamento: il primo giorno sarà oggi. A questo punto, dunque, rimarranno solo due giorni di allenamento per preparare la delicata trasferta di Milano contro il Milan prevista per domenica alle ore 15.00.