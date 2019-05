Frosinone, Baroni: "Milan grande squadra. Sarà una bellissima partita"

l tecnico del Frosinone, Marco Baroni, alla vigilia della sfida contro il Milan, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole: "Chibsah questa settimana ha svolto un buon lavoro con la palla, ma ha ancora fastidio. Non sarà della gara domani".

Che modulo schiererà domani?

"Sicuramente andremo in campo con il 3-5-2. Sarà una partita bellissima giocata in uno stadio che sarà pienissimo. Il Milan è una grandissima squadra ed è in corsa per un obiettivo molto importante. Dovremo giocare con il piglio giusto, conosciamo le difficoltà che andremo a incontrare ma vogliamo fare una bella partita".