G. Martino: "Zaniolo ha risposto nella maniera migliore allo scivolone di Capello"

Giorgio Martino, intervenuto a Radio Sportiva, ha commentato la prova di Zaniolo in Europa League, esprimendo anche la sua opinione in merito alla critica mossa da Fabio Capello: "Zaniolo ha risposto nella maniera migliore allo scivolone di Capello. Probabilmente il mister voleva mettere in guardia Esposito su come sopportare il peso della notorietà improvvisa, non credo volesse offendere il romanista".