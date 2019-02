Gasperini in conferenza: "Il gol di Piatek ci ha tolto morale. Ottima partita del Milan"

Gian Piero Gasperini in conferenza stampa: “Primo tempo, a parte le occasioni di Kessie, abbiamo fatto un’ottima gara. Loro facevano fatica a ripartire, ma il gol di Piatek ha tolto fiducia. All’inizio del secondo tempo siamo partiti forte, ma il gol di Calhanoglu ci ha annientati le energie. Non abbiamo più avuto la convinzione, anche per il merito del Milan che ha saputo gestire bene il vantaggio”.

La differenza con la partita con l’Inter: “Sono due partite diverse. Qui, per meriti de Milan, che è stato compatto anche nelle difficoltà, ad essere umile. Hanno fatto grande densità. Hanno fatto, indubbiamente, la loro ottima partita. Il gol di Piatek ha cambiato la partita. E anche il gol di Calhanoglu. Lo svantaggio ha dato grande morale al Milan. Noi dobbiamo guardare dalla nostra parte e non possiamo avere cali morali e dobbiamo essere propositivi e non avere queste pressioni”.