Genoa, il racconto dell'allenamento odierno: Barreca in dubbio per il Milan

Questo il racconto dell'allenamento odierno del Genoa riportato dal sito ufficiale rossoblù: "Due gruppi differenziati nella rosa dei giocatori, convocati a orari diversificati per svolgere una corposa parte atletica, a ripresa del canovaccio introdotto nella seduta antecedente. E il drappello di portieri. A seguire la ricongiunzione sulla superficie su cui si estendono i nuovi terreni di gioco, per la seconda fase, tecnica e tattica, conclusa da una verifica undici contro undici in un perimetro ridotto. A tre giorni dal match con il Milan di mister Giampaolo, la squadra sta accelerando la preparazione, senza news dall’infermeria. Le condizioni di Barreca stanno migliorando grazie alle terapie somministrate. La disponibilità dell’esterno per la gara di sabato resta però in dubbio".