Genoa, Miretti operato alla spalla. Salterà la sfida di lunedì contro il Milan

Come era stato annunciato dopo la partita contro la Lazio, Fabio Miretti è stato operato alla spalla. Il centrocampista del Genoa non ha preso parte alla partita contro i biancocelesti di Marco Baroni per un problema alla spalla riscontrato in allenamento. Dopo le visite mediche di rito effettuato in concerto con la Juventus, proprietaria del cartellino, si è deciso per l'intervento chirurgico che è stato svolto questa mattina.

Il comunicato

Nella giornata di oggi, il club rossoblù ha diramato il seguente comunicato: "Fabio Miretti è stato sottoposto in data odierna a intervento chirurgico di stabilizzazione della lussazione acromion-claveare alla spalla. L’intervento svolto in sinergia con Juventus FC è perfettamente riuscito e il giocatore inizierà il percorso riabilitativo a partire dai prossimi giorni".

Stagione finita

Naturalmente la stagione del calciatore è terminata in anticipo. Nel corso del campionato ancora in essere, Fabio Miretti ha vestito la maglia rossoblù in 25 occasioni (più una in Coppa Italia) con tre reti realizzate e tre assist.