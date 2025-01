Girona, i 22 convocati di mister Michel per la sfida contro il Milan: assente un titolare

Domani è il giorno di Milan-Girona: i rossoneri ospiteranno a San Siro il club catalano, rivelazione del campionato spagnolo dell'anno scorso, per la penultima gara del girone unico di Champions League. Esordio per Sergio Conceicao in Europa con il Milan: l'allenatore deve portare a termine il lavoro fatto da Fonseca nel 2024 e cercare la qualificazione agli ottavi. Intanto il Girona ha diramato la lista dei 22 convocati. Verso il tardo pomeriggio i catalani arriveranno a San Siro dove alle 18.30 è prevista la conferenza stampa di Michel e un giocatore. Assente il terzino Miguel Gutierrez, uno dei più presenti della squadra in questa stagione: non era stato convocato nemmeno nell'ultima gara con il Siviglia.

La lista dei 22 convocati

PORTIERI: Gazzaniga, Pau Lopez

DIFENSORI: Arnau, David Lopez, Juanpe, Frances, Blind, Krejci,

CENTROCAMPISTI: Van de Beek, Tsygankov, Romeu, Herrera, Solis, Ivan Martin, Selvi, Artero

ATTACCANTI: Stuani, Abel Ruiz, Asprilla, Danjuma, Bryan Gil, Portu