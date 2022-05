Hellas, stamattina seduta a porte chiuse per gli uomini di Tudor

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riportato dal sito ufficiale dell'Hellas Verona, la squadra gialloblù si ritroverà questa mattina allo Sporting Center "Paradiso" di Castelnuovo del Garda per la sessione di allenamento, agli ordini dell'allenatore Igor Tudor. La seduta sarà a porte chiuse, come ricorda la società attraverso il suo sito. Domenica sera alle 20.45, gli scaligeri ospiteranno il Milan al Bentegodi in una gara fondamentale per la corsa allo Scudetto.