I complimenti del Venezia dopo la vittoria al Penzo: "Molto difficile contenere Theo Hernández e un ottimo Milan"

Il Milan espugna il Penzo con un 3-0 che non lascia spazio a discussioni, decidono una doppietta di Theo e il gol di Ibra. Ottima prestazione dei rossoneri su un campo che quest'anno si è dimostrato ostico e complicato per tante squadre di prima fascia. Al termine del match sono arrivati i complimenti social del Venezia, un gesto ormai rarissimo nel calcio di oggi: "Si è dimostrato molto difficile contenere Theo Hernández e un ottimo Milan, in lotta per il campionato".

Si è dimostrato molto difficile contenere Theo Hernández e un ottimo Milan, in lotta per il campionato.#ArancioNeroVerde🟠🟢 pic.twitter.com/8uryV48fqK — Venezia FC (@VeneziaFC_IT) January 9, 2022