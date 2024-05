I convocati della Salernitana per il Milan: rientra Candreva, ci sono tanti Primavera

Al termine della seduta di rifinitura, il mister Stefano Colantuono ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Milan e Salernitana, l'ultima gara di Serie A. Rientrano Gyomber e Simy ma si fermano Fazio (operato di appendicite), Manolas, Pirola e Weissman. Non recupera invece Ikwuemesi. Sempre fuori Ochoa, Bradaric, Boateng, Dia, Gomis e Martegani. Out anche Basic per squalifica. Ci sono i giovani Salvati, Ferrari, Guccione, Di Vico, Sfait, Boncori e Fusco.

Questo il comunicato emesso ieri dalla Salernitana in merito alle condizioni di Fazio: "U.S. Salernitana 1919 comunica che, in seguito ad un attacco di appendicite acuta, il calciatore Federico Fazio è stato operato d’urgenza presso l’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. L’intervento è perfettamente riuscito".

Questo l'elenco completo dei convocati:

Portieri: Costil, Fiorillo, Salvati;

Difensori: Ferrari, Gyomber, Guccione, Pasalidis, Pellegrino, Pierozzi, Sambia, Zanoli;

Centrocampisti: Candreva, Coulibaly, Di Vico, Kastanos, Legowski, Maggiore, Sfait, Vignato;

Attaccanti: Boncori, Fusco, Simy, Tchaouna.