Il Mattino: "De Laurentiis, nuovi lavori al Maradona. Stop ai ticket omaggio per Napoli-Milan"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"De Laurentiis, nuovi lavori al Maradona. Stop ai ticket omaggio per Napoli-Milan " scrive Il Mattino. Le aree sponsor e ospitalità per gli spettatori della tribuna autorità dello stadio Maradona hanno cambiato volto dopo gli interventi massicci per Italia-Inghilterra.

E il presidente Aurelio De Laurentiis ha già lasciato intendere che ha in mente altri numerosi interventi di ammodernamento. Intanto il numero uno azzurro per le due gare con il Milan ha deciso di cancellare tutti gli ingressi-omaggio che generalmente venivano concessi, soprattutto con ingresso nelle tribune dei settori inferiori. "Una scelta legata al fatto che le richieste sono tantissime e quindi il club ha deciso, per non scontentare nessuno, di eliminarle", scrive il quotidiano.