Il Messaggero Veneto: "Mister Gotti esonerato, Udinese per ora affidata al vice Cioffi"

C'è spazio per il ribaltone in casa Udinese sull'apertura odierna del Messaggero Veneto: "Mister Gotti esonerato, Udinese per ora affidata al vice Cioffi", titola il quotidiano in taglio centrale. Termina l'era di Gotti in bianconero: fatale all'ormai ex tecnico dei friulani la recente sconfitta sul campo dell'Empoli. Il nuovo tecnico ad interim è il suo vice Cioffi, in attesa che la società individui il successore.