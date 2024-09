Il Venezia comunica la cessione in prestito di un suo attaccante

Il Venezia FC comunica il passaggio dell’attaccante Jay Enem al People’s Athletic Club Omonoia 29M, club cipriota, con la formula del prestito fino al termine della stagione.



Enem, 21 anni, si è unito al Venezia FC Primavera nell’agosto 2022 e ha segnato tre gol in quattro presenze, per poi debuttare in Prima Squadra nella Giornata 21 del campionato di Serie B 2022/23. Passato in prestito alla Vis Pesaro, nella seconda parte della stagione 2022/23 ha totalizzato sette presenze per poi passare in prestito all'Ethnikos Achnas nella stagione 23/24.



Buona fortuna, Jay.