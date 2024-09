Inter, affaticamento muscolare per Dimarco: a rischio per City e derby

Federico Dimarco, esterno sinistro dell'Inter, nel match di ieri sera dei nerazzurri contro il Monza , ha riportato un affaticamento muscolare ai flessori della coscia destra e per questo è in forte dubbio sia per il match di mercoledì in Champions League contro il Manchester City, che per il derby di Milano di domenica sera contro il Milan.

Lo riferisce Sky che spiega che il giocatore verrà rivalutato domani, quando verrà presa una decisione prima della partenza della squadra nerazzurra per l'Inghilterra.