Inter, allenamento parziale in gruppo per Lukaku: può esserci contro il Milan

L'Inter potrebbe recuperare Romelu Lukaku per la Supercoppa Italiana. Secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sono chance che il belga sia almeno in panchina nel derby di mercoledì contro il Milan. L'emittente spiega che oggi in allenamento solo Brozovic ed Handanovic non hanno lavorato in gruppo, mentre l'attaccante ha svolto la prima parte della seduta con la squadra, salvo poi dopo dedicarsi ad un intenso lavoro individuale.