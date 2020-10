Come riporta questa mattina il Corriere della Sera, nella giornata di ieri l'Inter ha annunciato la positività anche di Young: con l'esterno inglese, salgano quindi a sei i nerazzurri contagiati dal Covid-19 e non disponibili per il derby di sabato contro il Milan (gli altri sono Skriniar, Bastoni, Gagliardini, Nainggolan e Radu).