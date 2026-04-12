Inter, Chivu ironico nel post partita: "Faccio come i miei colleghi, anche noi ci stiamo avvicinando all'obiettivo Champions"
Cristian Chivu, allenatore dell'Inter ha parlato così nel post partita della vittoria per 4-3 in casa del Como. Ironia e sicuramente un pizzico di superficialità, per quella che resta una battuta del tecnico nerazzurro alla domanda se la sua squadra si stesse davvero avvicinando allo scudetto:
"Faccio come i miei colleghi che parlano di Champions e di qualificazione, quindi dico che anche noi siamo contenti perchè ci stiamo avvicinando all'obiettivo Champions..".
SERIE A ENILIVE, 32^ GIORNATA - IL PROGRAMMA COMPLETO
Venerdì 10/04
ore 20.45, Roma-Pisa 3-0
Sabato 11/04
ore 15, Torino-Hellas Verona 2-1
ore 15, Cagliari-Cremonese 1-0
ore 18, Milan-Udinese 0-3
ore 20.45, Atalanta-Juventus 0-1
Domenica 12/04
ore 12.30, Genoa-Sassuolo 2-1
ore 15, Parma-Napoli 1-1
ore 18, Bologna-Lecce 2-0
ore 20.45, Como-Inter 3-4
Lunedì 13/04
ore 20.45, Fiorentina-Lazio
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