Inter, Chivu ironico nel post partita: "Faccio come i miei colleghi, anche noi ci stiamo avvicinando all'obiettivo Champions"

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Cristian Chivu, allenatore dell'Inter ha parlato così nel post partita della vittoria per 4-3 in casa del Como. Ironia e sicuramente un pizzico di superficialità, per quella che resta una battuta del tecnico nerazzurro alla domanda se la sua squadra si stesse davvero avvicinando allo scudetto:

"Faccio come i miei colleghi che parlano di Champions e di qualificazione, quindi dico che anche noi siamo contenti perchè ci stiamo avvicinando all'obiettivo Champions..".

SERIE A ENILIVE, 32^ GIORNATA - IL PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 10/04

ore 20.45, Roma-Pisa 3-0

Sabato 11/04

ore 15, Torino-Hellas Verona 2-1

ore 15, Cagliari-Cremonese 1-0

ore 18, Milan-Udinese 0-3

ore 20.45, Atalanta-Juventus 0-1

Domenica 12/04

ore 12.30, Genoa-Sassuolo 2-1

ore 15, Parma-Napoli 1-1

ore 18, Bologna-Lecce 2-0

ore 20.45, Como-Inter 3-4

Lunedì 13/04

ore 20.45, Fiorentina-Lazio