Inter, Godin su derby di Milano: "Partite così si vivono sempre in maniera speciale"

Diego Godin, difensore dell'Inter, ha parlato così del derby di Milano a Dazn: "È un derby, una classica. Partite così si vivono sempre in maniera speciale - riporta fcinternews.it -. So cosa significa un Clasico per il tifoso, per la gente. E quindi, di conseguenza, uno deve prepararlo, viverlo e capirlo come lo vive la gente. Poi puoi vincere o perdere, ma la gente vuole sentirsi orgogliosa dei suoi giocatori in campo. E poi la pressione: la verità è che gestisco certe situazioni diversamente, per l'esperienza, per averle già vissute. Però l'ansia, la voglia, la tensione nello stomaco tante volte prima di una partita così importante continuo a sentirle. Continuo ad avere lo stesso entusiasmo e la stessa voglia di far bene, altrimenti non sarei qui".