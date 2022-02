MilanNews.it

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, ieri sia Robin Gosens che Joaquin Correra si sono allenati in gruppo e dunque in casa nerazzura c'è ottimismo su una loro convocazione per il derby di Coppa Italia contro il Milan in programma domani sera alle 21 a San Siro. Entrambi partiranno inizialmente dalla panchina.