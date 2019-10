Inter W., Sorbi: "Dopo il 2-1 del Milan ci siamo abbattuti"

Il tecnico dell'Inter Women Attilio Sorbi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta nel derby contro il Milan: "Perdere non fa mai piacere. Sappiamo benissimo quale sarà il nostro percorso, sapevamo che oggi sarebbe stata dura contro una delle pretendenti al titolo. Ma le ragazze hanno fatto qualcosa di straordinario, abbiamo recuperato il risultato ma non lo abbiamo consolidato. Poi il secondo gol del Milan ci ha un po' abbattuti. Mancano quelle cose che fanno parte di un percorso, che hanno squadre che giocano da tempo in Serie A. La cosa più negativa è stata comunque l'infotunio ad Alice Regazzoli; forse la perderemo per un po' di tempo e questa è la cosa più negativa. Dispiace per la sconfitta, anche perché vedo i sacrifici che fanno queste ragazze".