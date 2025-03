Juventus, aria di ribaltone. Motta verso l'esonero, pronto Tudor

Aria di ribaltoni in casa Juventus, con i bianconeri in lotta per un piazzamento Champions League in questo finale di stagione. Stando a quanto riferisce Matteo Moretto, giornalista di Relevo, Thiago Motta è sempre più verso l'esonero, con il club al lavoro per definire la situazione prima della partita contro il Genoa della prossima settimana.

Il prescelto per sostituire Motta è Igor Tudor, con cui i bianconeri hanno già una base di accordo: un contratto fino al termine della stagione con opzione di rinnovo per un altro anno in caso di qualificazione alla prossima Champions League.