Juventus, Bonucci: "Attenti al Milan di Gattuso, ma come sempre noi giocheremo per vincere"

Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Juventus TV. Ecco le sue parole riportate da TuttoJuve.com sulla sfida di domani contro il Milan: "Abbiamo tanta voglia di portare a casa il trofeo perchè è il primo obiettivo e come sempre la Juventus gioca per vincere. Da parte nostra siamo venuti qua con grande entusiasmo e con grande voglia di portare a casa un altro trofeo. Come affrontare il Milan? Servirà una Juve aggressiva, una Juve attenta perché Gattuso con il Milan ha dimostrato di mettere in campo un bel gioco che può mettere in difficoltà. Noi da parte nostra dovremo stare attenti a chiudere gli spazi e a non concedergli il loro palleggio e approfittare dei due o tre errori che si verificheranno nella partita perché da parte nostra c'è l'intenzione di fare una grande gara e la voglia di portare a casa il trofeo".