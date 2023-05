Juventus, contro il Milan rientrano Cuadrado e Danilo dopo la squalifica. Anche Bonucci potrebbe recuperare

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Domenica sera, la Juventus ospiterà il Milan nella penultima giornata di Serie A. Per questa sfida, Massimiliano Allegri, tecnico bianconero, recupererà Cuadrado e Danilo, che hanno saltato la trasferta di lunedì ad Empoli per squalifica. Anche Bonucci, ex della partita, potrebbe recuperare per i rossoneri. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.