Juventus, Di Maria espulso contro il Monza: potrebbe saltare il Milan

© foto di www.imagephotoagency.it

Angel Di Maria è stato espulso nel corso di Monza-Juventus, incontro terminato 1-0 in favore dei brianzoli. L'argentino ha rimediato il cartellino rosso per un fallo di reazione su Izzo, di conseguenza salterà il prossimo match in programma contro il Bologna. Il fallo dell'ex Real Madrid potrebbe però essere considerato come condotta violenta, un comportamento per cui potrebbero essere previste anche più giornate di squalica. Proprio per questo motivo, Di Maria potrebbe saltare anche la gara prevista l'8 ottobre contro il Milan.