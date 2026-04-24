Juventus, domani la conferenza stampa di Bremer pre Milan-Juve
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(ANSA) - TORINO, 24 APR - La Juventus ha scelto Gleison Bremer per presentare in conferenza stampa il big-match di San Siro contro il Milan. Il difensore brasiliano, infatti, incontrerà i media nella sala conferenze dell'Allianz Stadium alla vigilia della gara di domenica sera contro i rossoneri. Sarà una sfida fondamentale nella corsa Champions per la squadra di Luciano Spalletti, in caso di vittoria al Meazza i bianconeri aggancerebbero i rossoneri di Massimiliano Allegri a quota 66 punti. (ANSA).
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