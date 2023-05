Juventus, verso il Milan: domani provino decisivo per Vlahovic. Se non ce la farà spazio a Milik

Come riporta il sito di SkySort, Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, soffre per un affaticamento al tendine: il giocatore sta meglio, ma per domani è previsto un provino decisivo dal quale si capirà se potrà essere o meno a disposizione di Allegri per la sfida di domenica contro il Milan. Se non dovesse farcela spazio a Milik in attacco con Di Maria.