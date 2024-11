Kalulu a DAZN: "Ho provato a essere professionista. Volevo dimostrare qualcosa? No, il calcio è fatto di decisioni"

Termina tra i fischi di San Siro il big match tra Milan e Juve ma di "big" c'è stata solamente la noia che i 90 minuti hanno offerto, con i rossoneri che hanno concluso in porta solamente all'ultima conclusione, nemmeno pericolosa. Un'occasione sciupata per la squadra di Fonseca che doveva ssolutamente vincere per rientrare sulla vetta che invece ora rischia di allontanarsi ulteriormente. Ai microfoni di DAZN, al termine della gara, ha parlato l'ex rossonero e oggi bianconero Pierre Kalulu.

Sulla partita"Sappiamo che è un punto importante per classifica e avversario di qualità. Potevamo fare di più per vincere ma eravamo fuori casa e siamo andiamo avanti"

Sulle emozioni di tornare: "Non è una partita come le altre perché c'è emozione in più ma poi ho provato a essere professionista in campo. Sicuramente davanti a questo pubblico è sempre speciale"

Avevi voglia di dimostrare qualcosa? "No... (ride, ndr) Il calcio è fatto di decisioni e quando torni vuoi fare il bene possibile, se avessimo vinto sarei stato il più felice"

Sul rendimento: "Sappiamo che è merito di tutta la squadra, non abbiamo tanti duelli da fare nella partita anche grazie a Thuram, attaccanti e mezzali"