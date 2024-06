L'avversario. L'Inter ufficializza il rinnovo di Barella: cinque anni di contratto

vedi letture

Arrivano notizie dalla sponda nerazzurra del Naviglio. Era nell'aria da giorni ma adesso è anche ufficiale: Nicolò Barella rinnova con l'Inter fino al 2029. Accordo quinquennale per i rivali cittadini del Milan che trattengono uno dei loro top player, blindandolo a lungo termine. Questo il comunicato apparso in questi minuti sul sito nerazzurro: "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Nicolò Barella: il centrocampista classe 1997 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2029".

Di seguito l'annuncio social del club: