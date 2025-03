L'Inter perde Dumfries per il derby di Coppa Italia: l'olandese ha riportato una distrazione muscolare

Così come Lautaro Martinez, anche Denzel Dumfries si è questa mattina sottoposto al consueto iter di accertamenti che hanno fatto chiarezza sulle sue condizioni fisiche dopo i problemi che l'hanno costretto a lasciare in anticipo il ritiro della Nazionale olandese nel corso di questa sosta.

Come da pronostico, non arrivano buone notizie sul fronte del laterla numero 2. Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di TMW, Denzel Dumfries ha rimediato una distrazione al bicipite femorale della coscia destra, il che significa che sarà sarà rivalutato la prossima settimana, ma con ogni probabilità dovrebbe saltare non solo le sfide di campionato contro Udinese e Parma, ma anche l'andata della semifinale di Coppa Italia contro il Milan.