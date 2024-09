La Dinamo Zagabria si separa da Jakirovic dopo il 9-2 col Bayern Monaco

vedi letture

Il 9-2 incassato dal Bayern Monaco all'esordio stagionale in Champions League è stata la goccia ad aver fatto traboccare il vaso alla Dinamo Zagabria, avversaria del Milan nell'ottava giornata di Champions League 24-25. Così la società croata ha scelto di tagliare corto e separarsi dall'allenatore Sergej Jakirović, di modo da voltare pagina. La nuova guida tecnica non è stata ancora annunciata, ma la questione verrà risolta nel minor tempo possibile - comunica la società.

Il comunicato ufficiale

La GNK Dinamo informa il pubblico che è stata concordata una risoluzione amichevole del contratto con l'attuale allenatore dei Blues, Sergej Jakirović. La prima squadra sarà guidata a breve termine dall'attuale membro dello staff tecnico, Sandro Perković, fino a quando non verrà presa una decisione su una nuova soluzione a lungo termine.

Sergej Jakirović ha assunto il ruolo di allenatore della Dinamo in un momento delicato, subito dopo la turbolenta partita contro i greci dell'AEK nel terzo turno delle qualificazioni alla Champions League, quando il capo allenatore Igor Bišćan è stato licenziato. Sergej Jakirović ha guidato la squadra per gran parte dell'annata agonistica precedente, coronata da un doppio titolo, segnato da ben 11 vittorie consecutive. In quella stagione, la squadra ha disputato 51 partite ufficiali e ha concluso in vetta con otto punti di vantaggio sul Rijeka, secondo classificato, e una differenza a due cifre rispetto alle altre concorrenti. Jakirović ha guidato esattamente 60 partite dalla panchina azzurra in un anno e 29 giorni, registrando 41 vittorie, nove pareggi e 10 sconfitte. Inoltre, ha trascorso mezzo anno senza sconfitte in partite ufficiali, dal 14 marzo e la partita persa contro il PAOK a Salonicco fino a questo venerdì 13 e la perdita di punti contro l'Hajduk. In quell'intervallo ha disputato 21 partite ufficiali senza sconfitte. Ha concluso il suo mandato con la vittoria del campionato, la coppa dei vincitori della Coppa, il piazzamento negli ottavi di finale della Conference League e l'accesso alla Champions League. Ringraziamo di cuore Sergej Jakirović per tutto quello che ha fatto per il nostro club e gli auguriamo buona fortuna e successo per la sua carriera futura", la chiosa dell'annuncio del club croato.

Il saluto del presidente

“Prima di tutto, voglio ringraziare Sergej Jakirović per tutti i risultati che ha ottenuto. Abbiamo avuto una piacevole collaborazione, mi ha lasciato l'impressione di una persona di qualità e gli auguro buona fortuna per la sua carriera futura. La cosa più importante in queste situazioni è rimanere umani e mettere al primo posto gli interessi della Dinamo. Ora spetta a tutti noi prendere una decisione di qualità sul nuovo allenatore in questo momento difficile per la Dinamo e tornare a vincere”, ha dichiarato il numero uno della Dinamo Velimir Zajec.

OTTAVA GIORNATA

Mercoledì 29 gennaio

Dinamo Zagabria-Milan (ore 21.00)