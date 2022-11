La Salernitana comunica: "Coesione ritrovata, Nicola resta". Sarà in panchina contro il Milan

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

"Con rinnovato spirito di coesione e unità si sono ritrovati questo pomeriggio il Presidente Danilo Iervolino, l’Amministratore Delegato Maurizio Milan, il tecnico Davide Nicola e il Direttore Sportivo Morgan De Sanctis unanimemente convinti nel proseguire con il progetto tecnico-sportivo avviato. Una piena e totale condivisione che ha come unico e grande obiettivo quello di portare avanti sempre di più con forza e convinzione il progetto Salernitana attraverso un’idea di calcio a tutto tondo che sia piena espressione ed orgoglio della propria tifoseria, della propria città e che guardi ad un’industria calcistica sempre più proiettata verso l’innovazione e la modernità.Avanti tutta! Macte Animo". Questo il comunicato ufficiale emesso dalla Salernitana questo pomeriggio. In realtà, però, l'ipotesi esonero era stata seriamente presa in considerazione dalla proprietà in virtù delle prestazioni negative della squadra.