Lautaro, che figura. Patteggia e viene multato per la bestemmia (documentata) dopo che aveva negato in diretta tv

L'ormai famigerato "caso-bestemmia" di Lautaro Martinez si è chiuso con il patteggiamento dell'attaccante, che è stato sanzionato con un'ammenda di 5mila euro. Sul sito della FIGC si legge: "A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), il calciatore dell’Inter Lautaro Javier Martinez è stato sanzionato con un’ammenda di 5.000 euro. A carico del calciatore nerazzurro era stato aperto un procedimento per violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art.37 del Codice di Giustizia Sportiva per avere, al termine dell’incontro Juventus-Inter disputato lo scorso 16 febbraio e valevole per la 25ª giornata del campionato di Serie A, pronunciato per due volte un’espressione blasfema come risulta evidente dalle immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale”.

Dopo che erano emersi i primi video l'attaccante nerazzurro, che ha evitato al tempo la prova tv e ha potuto giocare quindi la partita contro il Napoli, aveva negato tutto: "Non ho mai bestemmiato e quanto successo mi ha dato molto fastidio. Cerco di imparare e trasmettere rispetto, anche ai miei figli. Chi mi conosce sa che persona e che padre sono. Sono tranquillissimo con me stesso".