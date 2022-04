Lazio, in estate Zaccagni potrebbe finire tra i giocatori sacrificabili

MilanNews.it

Mattia Zaccagni, dopo le ultime prestazioni in chiaroscuro, potrebbe clamorosamente finire sul mercato in estate. Arrivato in prestito con obbligo di riscatto dall'Hellas Verona per 7 milioni di euro, davanti a una proposta allettante potrebbe essere ceduto a sorpresa. Lotito non sarebbe contrario ad inserirlo tra i "sacrificabili", anche se l'eventuale proposta dovrebbe essere davvero interessante. A riportarlo è il sito del Corriere dello Sport.