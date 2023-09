Lazio, infortunio per Luca Pellegrini: il dottor Rodia spiega le sue condizioni

Il terzino sinistro ex Juventus ha riportato una torsione innaturale del ginocchio nella sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid e a meno di clamorose novità non dovrebbe essere convocato per la sfida di San Siro. Il medico sociale del club biancoceleste rassicura: "C'era preoccupazione, ma adesso Luca sta meglio, difficile tenere questi ritmi ogni 3 giorni".