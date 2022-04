Lazio, Sarri a DAZN: "Abbiamo dato tutto, nella ripresa abbiamo pagato la settimana complicata che abbiamo avuto"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ecco le parole di Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, a DAZN dopo il ko casalingo contro il Milan:

Sulla partita: "Abbiamo dato tutto. Abbiamo fatto bene nel primo tempo, poi abbiamo pagato un po' la settimana difficile con tanti giocatori con la febbre nella ripresa. Abbiamo commesso un errore in un momento in cui non stavamo rischiando, dispiace aver perso".

Sulla prestazione: "Abbiamo sprecato tanti palloni che avevamo riconquistato. Abbiamo sofferto, ma soprattutto dopo l'1-1. Nel finale non abbiamo rischiato molto. Abbiamo persi troppi palloni e ci siamo abbassati troppo".

Sui tifosi: "Con la curva piena forse avremmo avuto una piccola spinta in più, ma i ragazzi hanno dato tutto".

Sul futuro: "Non so i piani della società, dovete chiederlo a loro. Io sto bene in questa squadra. Il lavoro procede bene".