Lecce, domani la ripresa degli allenamenti

Come riporta il sito ufficiale del Lecce, prossimo avversario del Milan in campionato, complice la sosta di campionato, il tecnico Liverani ha fissato la ripresa degli allenamenti per domani: il gruppo si ritroverà nel pomeriggio di mercoledì sul campo dell’Acaya Golf Resort & SPA senza i calciatori Benzar, Dubickas, Imbula, Majer, Shakhov e Vera assenti per impegni con le rispettive nazionali.