LIVE MN - Napoli, Ancelotti: "Abbiamo regalato 45 minuti al Milan. Che emozione tornare a San Siro, bell'atmosfera"

Se è stato più difficile rimontare la partita a Napoli o pareggiare questa: "Questa partita è stata in equilibrio, il Milan ha avuto le proprie opportunità. E' stata difficile sicuramente di più rimontare la partita dell'andata".

Sulla scelta di Ruiz e sullo schema offensivo di questa sera: "E' un attestato di fiducia nei confronti di quelli che hanno giocato, non solo Ruiz. Mi è dispiaciuto lasciare fuori Diawara, che aveva fatto molto bene contro la Lazio".

Se è meglio puntare su Coppa Italia ed Europa League: "Non c'è nessuna intenzione di scegliere su quale obiettivo puntare".

Sull'espulsione di Ruiz: "Mi è sembrata ingiusta e mi è scappata un'imprecazione".

Su Ospina: "Si è allenato molto bene, Meret giocherà martedì"

Se è preoccupato per la partita di martedì: "Non sono preoccupato. Dobbiamo giocare con un'altra intensità rispetto a quanto visto nel primo tempo. Siamo stati troppo precisi, tiri troppo centrali".

Sull'ovazione di San Siro: "E' stato emozionante tornare a San Siro, è stato un bell'ambiente. C'è stato rispetto nei confronti di Koulibaly".

Su Mario Rui che non ha accettato il suo saluto: "Non ci ho fatto caso".

Sulla partita: "Il primo tempo credo che non abbiamo avuto tanta intensità, mentre abbiamo fatto bene nel secondo tempo. Abbiamo regalato 45 minuti al Milan, sono convinto che avremmo potuto vincere. Siamo stati poco precisi, abbiamo fatto tanti errori che si potevano tranquillamente evitare".

