Liverpool, Slot: "Chiesa non ancora pronto per giocare dall'inizio. Milan club speciale per noi olandesi"

vedi letture

Arne Slot, tecnico olandese del Liverpool, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida di Champions League contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Il rapporto storico tra Milan e gli olandesi tra Gullit, Rijkaard e van Basten...

“Erano leggende già prima in Olanda e anche dopo. Non c’era così tanto calcio in tv come ora, tanti olandesi seguivano il Milan per questo motivo, per questi giocatori di caratura mondiale. Per quelli della mia età il Milan è un club speciale".

Cambierete qualcosa rispetto alle ultime partite?

"Ogni partita è diversa dalla precedente. Abbiamo giocato solo due giorni fa, questo è un altro torneo, ci sono tanti elementi da prendere in considerazione".

Come sta Chiesa? Può giocare domani?

"Non è ancora pronto per cominciare dall’inizio, ma se è qui con noi vuol dire che può giocare qualche minuto. Dobbiamo prepararlo, dopo l’Europeo è tornato alla Juventus e si è allenato da solo. Con noi sta lavorando forte e questo è importante. Sicuramente può giocare qualche minuto".