Man. United, De Gea diventa papà. Solskjaer: "Si prenda il suo tempo, Henderson nel derby"

Dean Henderson difenderà i pali del Manchester United nel derby di domenica (ore 17.30) all'Eithad Stadium. David de Gea si trova in Spagna dove stamane è diventato padre della piccola Yanay. Il tecnico dei red devils, Ole Gunnar Solskjaer, ha dichiarato in merito: "Darò a David il tempo di cui ha bisogno prima che torni. Dean è pronto, quindi possiamo dargli il tempo di cui ha bisogno. Devi ricordare che c'è un essere umano lì dentro. Non so quando tornerà, ma non ci vorrà molto".