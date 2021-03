Cavani e Rashford sono in dubbio per la sfida contro il Milan. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’uruguaiano sta meglio, ma Solskjaer non vuole rischiare. Il giovane inglese, invece, si è fatto male alla caviglia nel derby con il City: la risonanza magnetica ha escluso lesioni ai legamenti, ma il gonfiore è ancora evidente e questo porta a escludere una sua presenza giovedì.