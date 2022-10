Milan, occhio al trio Radonjic-Vlasic-Miranchuk: in tre 11 gol e assist

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Torino prossimo avversario del Milan domani sera all'Olimpico Grande Torino, può fare affidamento su un trio di fantasisti o trequartisti molto pericoloso. Il serbo Nemanja Radonjic, il croato Nikola Vlasic e il russo Aleksej Miranchuk infatti hanno siglato in tre 11 tra gol e assist in questo avvio di stagione. Va considerato anche che l'ex Atalanta non ha giocato per diverso tempo a causa di un infortunio. Il Milan sa a chi rivolgere la propria attenzione.