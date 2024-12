Milan-Roma, giallorossi mal di trasferta: gli ultimi risultati lontano dall'Olimpico

Ci avviciniamo sempre di più a Milan-Roma, match valido per la 18ª giornata di Serie A 2024/25, si giocherà allo stadio Meazza di Milano domenica 29 dicembre, alle ore 20:45.

STATISTICHE OPTA

Il Milan è rimasto imbattuto in tutte le ultime nove sfide di Serie A contro la Roma (6V, 3N), segnando una media di 2.2 gol a incontro; l’ultimo successo giallorosso contro i rossoneri nella competizione risale al 27 ottobre 2019, 2-1 firmato da Dzeko e Zaniolo. La Roma ha perso tutte le ultime quattro gare esterne giocate in campionato: i giallorossi hanno registrato cinque ko di fila in Serie A in una sola occasione nell’era dei tre punti a vittoria, tra settembre e novembre 2008, con Luciano Spalletti in panchina.

DOVE VEDERE MILAN-ROMA

Data: domenica 29 dicembre 2024

Ora: 20:45

Stadio: San Siro

Tv: Dazn e Sky Zona Dazn (214)

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: FABBRI

Assistenti: COSTANZO – VECCHI

IV uomo: MARCENARO

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: DI PAOLO