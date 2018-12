MN - Torino, Mazzarri: "A tratti abbiamo schiacciato il Milan, segnando nel primo tempo avremmo vinto"

Walter Mazzarri, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa nel post partita della partita contro il Milan: "Quando giochi così bene con una squadra così forte nel loro stadio devi andare in vantaggio. Purtroppo non ci siamo riusciti. Dovevamo essere più lucidi e più tranquilli nelle ultime decisioni. Abbiamo schiacciato il Milan a tratti. Quando ci hanno fatto paura in quei due contropiedi, ci siamo un po' impauriti e negli ultimi 20 minuti ci siamo fatti un po' mettere nella nostra area. L'abbiamo preparata bene e interpretata benissimo. Son convinto che se nel primo tempo fosse entrato uno o due gol l'avremmo portata a casa. Poi, chiaro, un punto a San Siro con il Milan che, dalla metà campo in su, aveva tutti i giocatori, non è da buttare. Se salterò il derby? No, ho parlato con gli arbitri. Sono semplicemente uscito dall'area tecnica perchè Zaza secondo me aveva subito fallo e stava ripartendo in contropiede in un'azione pericolosa. Zaza? La squadra era calata in quel momento. Gli ultimi minuti abbiamo un po' pagato la Coppa Italia giocata giovedì sera. Torino in ottica Europa League? Noi dobbiamo pensare a fare punti giocando come abbiamo giocato oggi, poi a fine anno si tireranno le somme. Exploit con la Juve da dedicare alla memoria di Radice? Con il presidente Cairo ci siamo conosciuti bene e abbiamo un bellissimo rapporto. Dobbiamo pensare di lavorare bene come stiamo facendo. Il vero ciclo è iniziato quest'anno. Questi sembrano invincibili, speriamo che qualcosa succeda. Anche per la legge dei grandi numeri. La partita di questa sera ci dà fiducia in vista del derby, anche se abbiamo visto che spesso non basta giocare bene con la Juve per portare a casa un buon risultato".