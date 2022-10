MilanNews.it

Il Monza, prossimo avversario del Milan in campionato (sabato alle 18 a San Siro), scenderà in campo domani sera nei sedicesimi di finale di Coppa Italia: i brianzoli di Palladino affronteranno l'Udinese alla Dacia Arena. Il fischio d'inizio della partita è in programma alle 21.