Monza, Palladino a DAZN: "Vittoria dedicata al nostro grande presidente Silvio Berlusconi"

Raffaele Palladino ha parlato a DAZN al termine di Monza-Milan 4-2. Queste le sue dichiarazioni:

Una squadra paziente nel primo tempo, poi lucida e infine cinica: “Sono d’accordo con l’analisi. È stato davvero emozionante tutto. È stato bello vedere i ragazzi che ci credevano durante la settimana. Sapevamo di affrontare una squadra molto forte, che veniva qua con grande determinazione per potere arrivare anche seconda in classifica. I ragazzi hanno fatto una partita strepitosa sotto tutti i punti di vista. La vittoria la dedico al nostro grande presidente Silvio Berlusconi che sarebbe stato molto felice di vedere i ragazzi lottare in campo contro il suo ex Milan. Dobbiamo continuare così con il nostro percorso di crescita”.

Gli uomini tra le linee hanno dato fastidio ai centrocampisti del Milan: “Analisi giusta. Volevamo impostare a 4 perché sapevamo che il Milan poteva venirci a prendere uomo contro uomo, dovevano alzare un giocatore da una parte. Volevamo attirarli un po’ e mettergli tra le linee un giocatore come Valentin Carboni che ha giocato alla grande con Duric. Abbiamo fatto molto bene. Ho la fortuna di avere un gruppo di ragazzi che può giocare sia a 3 che a 4 dietro. Oltre la fase di possesso gli attaccanti ci hanno fatto un grandissimo lavoro anche dietro. Questa vittoria dipende molto dalla fase di non possesso degli attaccanti”.

Avete cambiato modo di giocare? “È cambiato un po’ l’atteggiamento degli avversari, soprattutto quelli alla nostra portata. Ci aspettano, sono più bassi… Quest’anno abbiamo meno spazio da attaccare. È stata una crescita personale, mia e di squadra”.

Cosa vi ha detto Galliani? “Era felice, era emozionato. Abbiamo fatto grande festa nello spogliatoio. Va dato valore a quello che stiamo facendo, abbiamo battuto in un anno e mezzo Juventus, Inter, Milan e Napoli. Va dato valore a questi ragazzi che stanno facendo qualcosa di storico”.

Come sta Di Gregorio? “Ha preso un bel colpo alla testa, ha un bel taglio sulla fronte. A fine partita era comunque felicissimo, sia per la vittoria che per Sorrentino”.

Su Valentin Carboni: “Non so dove può arrivare ma credo molto in alto, ha un grande talento e stravedo per lui. Ha tante qualità fisiche e soprattutto mentali. Oggi era il primo a difendere ed attaccare. Stravedo per lui, lo amo. Mi piace tantissimo, ha fatto un grande percorso di crescita”.