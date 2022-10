Monza, solo due assenze: Izzo indisponibile e Rovella squalificato

MilanNews.it

Il Monza sarà l'avversario di questo pomeriggio del Milan: il calcio di inizio a San Siro è fissato per le 18. Se i rossoneri devono far fronte a diverse assenza per infortunio, Palladino dovrà rinunciare solamente a due calciatori. Uno è Niccolò Rovella, squalificato per due giornate dopo il rosso rimediato a Salerno, l'altro è Armando Izzo che a oggi è l'unico calciatore infortunato della squadra brianzola.