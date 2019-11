Napoli, avanti con il 4-4-2: Ancelotti pensa ad Elmas per il match contro il Milan

Domani sera contro il Milan, Carlo Ancelotti dovrebbe confermare ancora una volta il 4-4-2: lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che ieri il tecnico ha provato in allenamento questo modulo e non il 4-3-3, cioè il sistema di gioco che la parte "vecchia" della squadra non ha nascosto più volte di preferire. Contro i rossoneri, a centrocampo potrebbe partire dal primo minuto Elmas, che ieri è stato provato anche come esterno destro.