Napoli, Kim dà tutto per la nazionale: "Disposto a infortunarmi seriamente pur di giocare contro il Brasile"

Kim Min-Jae, difensore del Napoli e della Corea del Sud che è stato costretto a saltare l'ultima sfida contro il Portogallo, non ha nessuna intenzione di saltare la sfida di domani contro il Brasile e le sue dichiarazioni hanno creato un po' di apprensione anche dalle parti di Castel Volturno: "È stata dura seguire i miei compagni dalla pnachina ma non potevo essere al 100% e abbiamo ritenuto che fosse meglio non rischiare. Mi dispiaciuto non poter scendere in campo. Il Brasile? Voglio fare tutto pur di esserci, sono pronto a giocare a ogni costo, anche di infortunarmi in modo più serio. I miei compagni sono stati bravissimi nell'ultima partita, io avrei sofferto meno stando in campo che seguendoli da fuori. Ora siamo agli ottavi ma non possiamo fermarci, dobbiamo prepararci al meglio per affrontare il Brasile".